Misslungener Einbruch beschäftigt die Polizei

Ein misslungener Einbruch in Pfersee beschäftigt die Polizei. Am Sonntag, 13. Juli 2025, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Arnulfstraße einzudringen. Sie hatten aber keinen Erfolg.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (att)