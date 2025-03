Alle 15 Minuten mit der Rakete vom Augsburger Rathausplatz ins Weltall starten

18 Meter lang ist die Rakete, die am Freitag auf dem Augsburger Rathausplatz gelandet ist. Zwischen 14 und 19 Uhr bringt sie alle 15 Minuten Bürgerinnen und Bürger ins Weltall und ermöglicht einen besonderen Blick auf die Erde.

Anlass für die Aktion ist der bundesweite Tag der Raumfahrt am 28. und 29. März, an dem sich auch die Stadt Augsburg sowie Augsburger Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligen. Die Rakete ist dabei am Freitag eines der Highlights. Der „SpaceBuzz“ ist ein begehbarer High-Tech-Lkw, der äußerlich wie eine liegende Rakete gestaltet ist und im Inneren modernste Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Technologie im Weltraum-Design bietet. Vereinfacht gesagt, handelt es sich um einen Weltraumsimulator.

Augsburger Raumfahrtunternehmen gewähren Blick hinter die Kulissen

Ergänzt wird dieses Angebot auf dem Rathausplatz durch Infostände rund um das Thema Raumfahrt. Das gesamte Programm zum Tag der Raumfahrt, bei dem es auch Werksführungen durch Augsburger Raumfahrtunternehmen und Vorführungen im Planetarium gibt, finden Interessierte unter www.tagderraumfahrt25.de.