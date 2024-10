Sie schaffen ein kleines Bahn-Wunderland - doch sie werden immer weniger

Vorbei an der Kulperhütte und an Windrädern zischt die ölbefeuerte Schnellfahrlok Richtung Hochzoller Bahnhof. Auf dem Weg fällen Waldarbeiter Bäume, und siehe da, auch ein Wildpinkler lässt sich nicht vom vorbeisausenden Zug an der Verrichtung seines Geschäfts hindern. Die historische Lok muss sich beeilen, um den strengen Taktfahrplan einzuhalten. Am Hochzoller Bahnhof steigt so mancher Passagier aus, bevor die Berge rufen. Wer sich nun wundert: Nein, Augsburg hat sich nicht komplett verändert. Es ist eine kleine Miniaturwelt, die die Modelleisenbahnfreunde des Vereins Miga in der Zusamstraße aufgebaut haben. Früher in der Firnhaberstraße angesiedelt, schufen die Vereinsmitglieder nun auf 400 Quadratmetern in Lechhausen einen Ort für Liebhaber von Modelleisenbahnen. Dabei setzen die älteren Herren auf moderne Technik.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Domizil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis