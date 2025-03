Morgenshow-Team harrt 24 Stunden auf Palette aus

An mangelndem Kaffee lag es nicht, dass Ramona Schwab und Rolf Störmann am Mittwochmorgen etwas müde aussahen. Ihre Fans hatten den beiden immer wieder Becher mit dem schwarzen Heißgetränk vorbeigebracht. Die Moderatoren von Hitradio RT1 hielten sich 24 Stunden lang auf einer kleinen Europalette vor der Heimatwelt der Augsburger Allgemeinen neben dem Rathaus auf. Dabei ging es um die „1.000 Euro Morgenshow Challenge“ des Radiosenders. Die beiden haben in den vielen Stunden bei kalter Temperatur einiges erlebt.

Punkt zehn Uhr jubeln Ramona Schwab und Rolf Störmann. Sie haben es geschafft. Von Dienstag zehn Uhr vormittags bis zehn Uhr am Mittwoch haben sie - bis auf kurze Toilettenpausen - auf der 1,20 Meter mal 80 Zentimeter kleinen Europalette ausgeharrt. Jetzt freut sich der 60-jährige Störmann erstmal auf eine Badewanne, wie er sagt. Bei der „Morgenshow Challenge“ können Hörer das beliebte Moderatorenduo mit einer Idee herausfordern. Scheitert die Challenge, erhält der Herausforderer 1000 Euro. Gewinnen aber die Moderatoren, spendet die Morgenshow den Betrag an das Leserhilfswerk Kartei der Not. In den 24 Stunden haben Schwab und Störmann viel Unterstützung von ihren Fans erhalten. Die Polizei schaute vorbei, Brezen wurden gebracht, aus den vorbeifahrenden Straßenbahn winkten die Menschen, Fahrer ließen ihre Trams zum Gruß bimmeln. Eine Überraschung gab es morgens, kurz nach vier Uhr.

Untermeitinger besuchte mit dem Fahrrad die Moderatoren in Augsburg

Hörer Manuel Fischer, offenbar ein bekennender Sportler, war mit dem Fahrrad von Untermeitingen aus in die Innenstadt gefahren. Er hatte etwas im Gepäck. Wie Störmann erzählt, brachte Fischer unter anderem einen kleinen Campingkocher, Eier, Mehl und Apfelmus mit und zauberte den Radioleuten auf dem Gehweg einen Kaiserschmarrn. „Das war defintiv das Verrückteste, was wir erlebt haben“, meint Störmann. Er und seine 35-jährige Kollegin freuten sich aber auch über einen Heizpilz, den Mathias Bento-Henkel aus Schwabmünchen vorbeibrachte. Die beiden wurden ohnehin reichlich bedacht. Kinder schenkten ihnen Stofftiere, es gab gefüllte Thermoskannen und Wärmflaschen. Mit dem eisigen Ostwind war es schließlich tagsüber trotz Sonne kalt.

Mathias Bento-Henkel brachte dem Moderatorenduo einen Heizpilz vorbei. Foto: Caro Lobb

In der Nacht, als die Temperaturen unter null Grad sanken, wurde die Europalette ein kleines Stück in den Eingang des warmen AZ-Kundencenters gerückt. Auf Campingstühlen, die gerade so auf die Palette passten, machten Störmann und Schwab wenigstens für zwei Stunden die Augen zu.

Bei der Herausforderung passierte Störmann eine kleine Panne. Der Moderator hatte einmal aus Versehen für kurze Zeit einen Fuß auf den Asphalt gesetzt. Der Herausforderer aber drückte offenbar ein Auge zu und ließ die Aktion weiterlaufen. Dennoch gewann er 1000 Euro, das Hitradio RT1-Team wollte die Spielregeln einhalten. Der große Sieger war aber die Kartei der Not. Denn das Morgenshow-Team spendete trotzdem 1000 Euro, der Herausforderer 500 Euro, und eine Familie, die die Aktion verfolgte, weitere 500 Euro.