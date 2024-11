Brand droht auf Seniorenheim überzugreifen

Ein brennender Mülltonnenunterstand neben einer Pflegeeinrichtung in der Christian-Dierig-Straße in Pfersee hat am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Lage war brisant, nachdem das Feuer auf das benachbarte Seniorenheim überzugreifen drohte. Wie die Feuerwehr berichtet, waren bereits mehrere Scheiben gesprungen. Das Personal brachte Bewohner in sichere Abschnitte innerhalb des Gebäudes. Man habe von einer akuten Bedrohung des Gebäudes ausgehen müssen, so die Feuerwehr.

Sie rückte mit einem Großaufgebot an und brachte sich so in Stellung, dass die Flammen nicht übergreifen. Parallel gingen die Einsatzkräfte die Einrichtung ab, um eine Rauchausbreitung im Inneren zu verhindern. Ein Bewohnerzimmer wurde durch Brandrauch soweit beschädigt, dass der Bewohner in ein anderes Zimmer verlegt werden musste. Die übrigen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes wieder in ihre Zimmer.

Die Feuerwehr rückte gegen 1 Uhr nacht wieder ab. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem waren mehrere Rettungswagen vor Ort.