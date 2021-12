Goldener Saal: Ein virtueller Rundgang durch 400 Jahre Geschichte

Die Bomben des Zweiten Weltkriegs zerstörten den Goldenen Saal im Augsburger Rathaus. Heute sieht er wieder so prächtig aus wie einst. Dieser Text hat 2021 besonders viele Leser interessiert.

Während der Krieg tobte, blieb noch Zeit zu fotografieren: die filigranen Fresken an den Wänden. Die Abbildungen großer Herrscher mit Schwert und Krone. Die Verzierungen aus Blattgold, die das Licht im Raum stets warm färbten. Jedes Detail, konserviert in einer Sammlung aus 150 Farb-Dias. Das war 1943. Und die düstere Vorahnung der Chronisten bestätigte sich: Im Jahr darauf sollte der Goldene Saal nur noch auf Fotos existieren.