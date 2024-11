Nach Ärger in Bismarckviertel: Stadt verlegt und reduziert E-Parkplätze

Neue Nachrichten verbreiten sich in Stadtteilen schnell, so wie am Freitag im Bismarckviertel. In der umtriebigen Bismarckstraße mit ihren Geschäften und Gastronomie muss die Freude über diese Botschaft jedenfalls ordentlich sein. Es geht um vier Parkplätze, die die Stadt Anfang März ausschließlich für E-Autos umgewidmet hatte. Die Stellflächen sorgen seitdem für viel Ärger. Anwohner, Einzelhändler und Besucher des angesagten Viertels üben Kritik aus unterschiedlichster Betroffenheit. Zuletzt wurde sogar eine Unterschriftenliste an die Stadt geschickt. Offenbar mit Erfolg. Das Baureferat zeigt ein Einsehen und ergreift Konsequenzen.

