"Ich kann nicht mehr": AfD-Politiker Jurca will sich vorerst zurückziehen

Georg Kr.



was soll in diesem Zusammenhang Ihr Gewäsch von einer "Wirthausprügelei“. Wäre ein grüner Politiker so verprügelt worden, hätten Sie gleich nach dem Staatsschutz geschrien.



„Doppelmoral bringt immer nur eines hervor: professionelle Lügner" (Thomas S. Lutter)







Wolfgang S.,



„ohne dem Faustrecht das Wort zu reden......würde ich heftigst wiedersprechen"



Letztendlich sind für Sie also doch Menschen, welche das Faustrecht umsetzen, die geringere Gefahr, als eine im Bundstag vertretene Partei.



Doppelmoral und Faustrecht – das nenn ich mal echte Demokratie



Melden