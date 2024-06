Augsburg

vor 32 Min.

Nach Starkregen: Das Grundwasser in Augsburg steht immer noch hoch

Ungeplanter Wasserspielplatz: Die Schaukel am Autobahnsee stand am Wochenende im Wasser, nachdem der See über seine Ufer getreten war. Ursache ist der rekordverdächtig hohe Grundwasserspiegel nach dem Starkregen.

Plus Der Starkregen vor zwei Wochen hat teils für überschwemmte Keller gesorgt. Warum Haunstetten besonders betroffen war und welche Stadtteile grundsätzlich hohen Wasserstand haben.

Von Stefan Krog

Feucht ist es im Augsburger Stadtteil Lechhausen an der Grundwassermessstelle des Landesamtes für Umwelt an der A8 immer – im Schnitt muss man dort nur einen guten Meter tief graben, um auf Grundwasser zu stoßen. Doch aktuell ist das anders: Das Grundwasser reicht fast bis zum Bodenniveau, ab etwa 20 Zentimetern stößt man auf Wasser. Sichtbar ist das auch am nahe gelegenen grundwassergespeisten Autobahnsee, der über seine Ufer getreten ist. In den fast 50 Jahren, in denen der Freistaat an dieser Stelle das Grundwasser misst, stand es bisher nur einmal in den 1980er-Jahren so hoch.

Das Grundwasser ist in Augsburg seit dem Wochenende vor zwei Wochen wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Nachdem in den vergangenen Trockensommern der sinkende Grundwasserspiegel ein Thema war, drückte das Wasser nun an die Oberfläche. Grundsätzlich geht das Landesamt für Umwelt davon aus, dass es in Augsburg große Teile des Stadtgebiets mit Grundwasserständen von weniger als drei Metern unterhalb der Erdoberfläche zu tun bekommen könnten – bei Kellern wird es kritisch, wenn sie nicht entsprechend abgedichtet sind, weil dann aufsteigende Nässe oder richtiges Grundwasser an die Betonwände gelangt. Regnet es stark wie zuletzt, können auch sonst trockene Keller Wassereinbruch verzeichnen. Bei Neubauten wird das durch entsprechende Betonwände, Abdichtungen und Beschichtungen verhindert, ältere Gebäude haben mitunter keine funktionierenden Abdichtungen an Bodenplatte und Wänden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen