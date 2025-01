Nach umstrittener Bundestags-Abstimmung: OB Weber von der CSU hat Bitte an die eigene Partei

Die Gräben zwischen Regierungsparteien und Opposition im Bundestag nach der Abstimmung zur Migrationspolitik am Mittwoch machen sich auch bei den Augsburger Abgeordneten bemerkbar. Sie werfen der Gegenseite jeweils mangelnde Verantwortung vor. Die Union hatte im Bundestag in Kauf genommen, ihren Antrag mit Stimmen der AfD durchzubekommen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erklärte am Donnerstagabend, dass sie im Stadtrat jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe.

