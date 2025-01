Nach Zusammenbruch beim Skifahren: Sorge um Augsburger Stadtrat

Der Augsburger Stadtrat Hans Wengenmeir (Freie Wähler) ist in dieser Woche beim Skifahren in Österreich zusammengebrochen und liegt seither im Koma. Dementsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte sein Stadtratskollege und Freund Peter Hummel (Freie Wähler). Demnach sei Wengenmeir am Skilift plötzlich kollabiert und durch zwei unmittelbar in der Nähe befindliche Ärzte über einen längeren Zeitraum reanimiert worden. Anschließend sei der ehemalige Polizist in ein österreichisches Krankenhaus gebracht worden. Dort liegt er Stand Freitagmittag im Koma.

Hummel zeigte sich am Freitag geschockt. „Es tut mir sehr leid, weil Hans ein so lebensfroher Mensch ist und eine richtige Sportskanone.“ Aktuell sei Wengenmeirs Familie vor Ort, so Hummel. Die sedierenden Medikamente seien am Freitag mit der Hoffnung zurückgefahren worden, dass Wengenmeir aufwacht. (klijo)