Ein Leben lang im ehrenamtlichen Einsatz: Horst Pöllmann ist tot

Ob für die Familie, die Gartenfreunde, die Sänger von der Lyra, die Gewerkschaft oder die SPD: Horst Pöllmann war für alle da und sein Garten in der Kleingartenanlage Riedinger Park in Oberhausen immer ein Treffpunkt für alle, die etwas auf dem Herzen hatten oder Unterstützung brauchten. Im Pöllmann-Garten mit der Nummer 1 wurde früher auch ein Stück Augsburger Textilgeschichte geschrieben: Damals war sein Gartenhaus die Einsatzzentrale für den Erhalt der ehemaligen Arbeitergärten der Textilfabrik Riedinger, aus denen 1982 die Gartenanlage Riedinger Park e.V. wurde. Jetzt ist der 85-Jährige gestorben.

Der frühere Webmeister bei Riedinger und spätere Personalratsvorsitzende bei den Stadtwerken war 34 Jahre in „seinem“ Kleingartenverein als Vorstand aktiv. Dafür wurde Pöllmann von den Gartlern die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Denn ohne Pöllmann und seine damaligen Mitstreiter würde es die Anlage in Oberhausen zwischen Austraße und Stadtbach vielleicht gar nicht mehr geben. Nicht ohne Grund sprechen manche Oberhauser deshalb auch heute noch von den „Pöllmann-Gärten“.

Horst Pöllmann war lange ehrenamtlich in Augsburg tätig

Eine besondere Auszeichnung verdankte Horst Pöllmann übrigens Theo Gandenheimer. Der frühere Bürgermeister hatte ihn 2002 zum 20-Jährigen des Riedinger Park e.V. für das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten vorgeschlagen, das ihm dann vom damaligen OB Wengert verliehen wurde. Pöllmann war aber immer auch weit über seinen eigenen Gartenzaun hinaus ehrenamtlich tätig. Davon kann beispielsweise auch die Sängergesellschaft „Lyra“ ein Lied singen, in der er bis zuletzt als Ehrensänger und Vorstandsmitglied aktiv war und für die er noch wenige Tage vor seinem Tod einen Ausflug an den Bodensee organisiert hatte.

Ob in seiner beruflichen Tätigkeit als Personalratsvorsitzender der Stadtwerke, als ehrenamtliches Mitglied im Kreisvorstand der Gewerkschaft ÖTV (heute Verdi) und in der SPD Oberhausen – Horst Pöllmann war sein Leben lang für andere im Einsatz. Er hinterlässt neben seiner Frau Ria und seiner Familie eine große Trauergemeinde, die am Donnerstag, 22. August., um 10 Uhr in der Aussegnungshalle vom Nordfriedhof Abschied nimmt. (AZ/mkl)