Feuer auf Augsburger Recyclinghof: In Lechhausen entzündet sich ein Schrotthaufen

In der Nacht zum Mittwoch ist gegen 1.30 Uhr auf dem Recyclinghof in der Raiffeisenstraße in Augsburg-Lechhausen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei habe ein Haufen Schrott Feuer gefangen. Zeugen berichten von einer starken Rauchentwicklung und einem starken Brandgeruch.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei unbekannt. Es käme allerdings immer wieder vor, dass sich etwa eine Batterie in den Schrotthaufen befindet, die schließlich Feuer fängt. Ein ähnlicher Hergang sei auch bei dem Recyclinghof-Brand zu vermuten.

Laut Zeugenberichten waren die Berufsfeuerwehren der Haupt- und Südwache sowie die freiwilligen Feuerwehren Oberhausen und Lechhausen angerückt, um den Brand zu löschen.