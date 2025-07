Von einem Monster gefressen: Planetarium testet interaktives Spiel

Eine neunköpfige Projektgruppe, darunter drei Programmierer und sechs Designer: Dieses Team steckt hinter dem Spiel „Paraseidon“, das eventuell bald im Augsburger Planetarium zu sehen sein wird. Das Besondere daran: Die Zuschauer können das Geschehen in der Sternenkuppel selbst beeinflussen. Vier Monate lang haben Studierende des Studiengangs „Interaktive Medien“ an der Hochschule Augsburg daran gefeilt, Technik, Story und das Konzept haben sie eigenständig erarbeitet - ganz nach dem Motto „von Null auf alles selbst gemacht“, wie einer der Verantwortlichen erzählt.

Johannes Schobel, 26, ist begeistert: Der Testlauf für „Paraseidon“ vergangene Woche lief „durchweg positiv“. Der Student gehört zum Projektteam und freut sich, dass die Teilnehmenden „außerordentlich viel Spaß beim Spielen“ gehabt hätten. „Die Spielerinnen und Spieler haben sich wirklich ins Zeug gelegt, es wurde viel gelacht. Alle waren mit vollem Einsatz dabei.“

Planetarium: Zuschauer können mit dem Handy selbst mitspielen

Mithilfe eines QR-Codes auf dem eigenen Smartphone können die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt in das Spielgeschehen eingreifen und einzelne Elemente live über Bewegung und Akustik steuern: Die Teilnehmer müssen ihr Handy schütteln, hineinschreien oder bewusst schweigen. Zwischen den Spielelementen werden Videosequenzen eingeblendet. „Wichtig war uns die Wechselwirkung zwischen Spiel und Video. Ein spielbarer Film“, sagt Schobel.

Die Geschichte des Spiels ist inspiriert von Moby Dick, der berühmte Wal geht in „Paraseidon“ in Interaktion mit den Menschen. Die Zuschauer werden von einem Monster geschluckt, das wie der böse Gegenspieler erscheint. Sie “fahren“ durch seinen Körper, erleben den Giganten von innen und stoßen schließlich auf einen Parasiten, der dem Monster seine Energie abzapft. Es stellt sich heraus, dass der Parasit der eigentliche Bösewicht ist. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnt eine Verfolgungsjagd, sie sollen den Parasiten zerstören und das Monster befreien. „Wir haben bewusst auf brutale Elemente verzichtet“, betont Johannes Schobel. Das einzig „Gruselige“ sei der Moment, in dem man vom Monster verschlungen wird.

„Paraseidon“ dauert zwölf Minuten, noch ist das Spiel ein Prototyp. Das Hochschulteam hofft darauf, dass das S-Planetarium das Spiel künftig ins Programm aufnimmt, die Aussichten sind nicht schlecht. Vorher müssten allerdings noch einige technische Verbesserungen vorgenommen werden.