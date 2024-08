Neue Tiere, hohe Besuchszahlen: Augsburger Zoo sieht sich im Aufwind

An gegenseitiger Zuneigung mangelt es den neuen Elefantenbullen im Augsburger Zoo nicht. Ta Wan und Assam sind unzertrennlich, sie hängen sich gegenseitig am Schwänzchen oder berüsseln sich ausführlich. Vor kurzem erst sind die beiden Tiere angekommen, zusammen mit den Löwenbrüdern Altai und Dunay und den neue Kragenbären Franz und Misha sind sie aktuell die Highlights der Zoobesucher, weiß Laura Japke, Kuratorin für Artenschutz. Nun hofft man mithilfe neuer Attraktionen beim Zoo, dass sich die Besucherzahlen wieder auf hohem Niveau stabilisieren.

Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 besuchten noch weit mehr als 700.000 Menschen den Augsburger Zoo. Dann folgte der pandemiebedingte Einbruch. Im vergangenen Jahr kratzte die Gästezahl wieder an alten Höhen, wie Zoodirektorin Barbara Jantschke auf Anfrage mitteilt. Mehr als 697.000 Menschen hätten 2023 den Tiergarten besucht, der Christmas Garden sei dabei nicht eingerechnet. Im aktuellen Jahr liege man Stand Ende Juli bei knapp 410.000 Gästen, so Jantschke.

Eintritt im Augsburger Zoo ist günstiger als in Tiergärten in München und Nürnberg

Zu Beginn der Sommerferien ist der Zoo gut besucht, der Parkplatz voll. Im Zoo sind aktuell vor allem die Löwen und die Elefanten gefragt. Das neue Elefantenhaus, das für rund 7,3 Millionen gebaut wurde, bleibt für Besucher zunächst geschlossen. „Ta Wan und Assam sollen sich erst in Ruhe an die Umgebung gewöhnen“, sagt Japke. Auch die Außenanlage wurde modernisiert und mit neuen Spielgeräten für die Elefanten ausgestattet. In Zukunft soll hier ein Elefanten-Trio leben. Wie berichtet soll der 30-jährige Chamundi im nächsten Jahr die Gruppe komplettieren. Er soll die Rolle eines Mentors für die jüngeren Bullen einnehmen. „Er hat seine jugendliche Phase schon hinter sich gelassen und soll der Ruhepol neben den beiden Jungspunden sein“, erklärte Japke.

Trotz wieder gestiegener Besucherzahlen seien die Einnahmeausfälle, die sich wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich auf drei Millionen Euro beliefen, aber noch nicht kompensiert worden, sagt Zoodirektorin Jantschke. Ob die Eintrittspreise kurz- und mittelfristig gleich bleiben werden, sei aktuell schwer zu sagen. Aktuell zahlen Erwachsene im Sommer 14 Euro, Kinder bis 15 Jahren sieben Euro. Verglichen mit dem Tierpark Hellabrunn in München und dem Nürnberger Tiergarten ist das günstig. Hier zahlen erwachsene Gäste 18 bzw. 20 Euro. Dafür erwartet Gäste in München und Nürnberg ein größeres Spektrum an Tierarten.

Baulich hat es im Augsburger Zoo zuletzt einige Veränderungen gegeben. Nächstes großes Projekt sei die Himalaya-Anlage, sagt Jantschke. Dabei wird es sich um eine Art Gebirge handeln, auf dem Besucher auf Pfaden umherwandern und Ausblicke auf verschiedene asiatische Tierarten haben. Denkbar sind etwa syrische Steinböcke oder Takine. Die Großanlage soll räumlich zwischen dem Gehege der Kattas und der Flamingos entstehen. Die Kosten dürften im Millionenbereich liegen. Kommendes Jahr soll mit dem Bau begonnen werden, die Einweihung ist für das Jahr 2026 geplant.