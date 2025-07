Neues aus dem Handel: Grillwürste und Schmuck für die Karolinenstraße

In der ehemaligen Tchibo-Filiale in der Augsburger Karolinenstraße sind Handwerker aktiv: Das Braut- und Abendmodegeschäft Reyna ist am Einziehen. Die ersten Kleider hängen schon. In etwa vier bis fünf Wochen soll es losgehen, heißt es. Auch andernorts in der Innenstadt gibt es Neuerungen im Handel.

Umbauarbeiten finden auch in einem kleinen Ladenlokal in der Annastraße statt. „Feuer und Flamme“ wird einen Leerstand neu beleben. Angeboten werden voraussichtlich ab Frühherbst verschiedene Grillwürste – von der klassischen Roten, über Käsekrainer bis hin zur Chilli-Cheese-Variante. Auch einen Straßenverkauf wird es geben. Mehr will der Betreiber noch nicht verraten.

Kommt Crusty Slices nach Augsburg? Und wer zieht ins Eckerle-Gebäude?

Mit Crusty Slices könnte zudem ein neues Fastfood-Franchise heimisch werden. So war zumindest ein Post auf dem Social-Media-Kanal TikTok zu verstehen, der mittlerweile verschwunden ist. Anfragen der Redaktion zu einem neuen Standort in Augsburg blieben seitens des Unternehmens unbeantwortet. Laut Internetauftritt bietet Crusty Slices Croissants an, die süß oder salzig belegt sind. So gibt es „Burrata Mediterrana“ ebenso wie das „Cookie-Croissant“ mit Nutella. Hinter dem Unternehmen steht Enes Seker, der bereits die Kette Royal Donuts gegründet hatte. Deren Augsburger Filiale in der Steingasse ist allerdings schon wieder aufgegeben, nachdem zum Start die Menschen tageweise Schlangen gestanden hatten.

Neue Mieter werden dafür für den Annastore in der kurzen Maxstraße gesucht, der erst zu Beginn des Jahres in die ehemaligen Räume von Villeroy & Boch eingezogen ist. Auf der Online-Plattform Immoscout sind die Flächen inseriert. Ebenso wie jene von Augustin Kaffee direkt nebenan in der Maxpassage.

Vorwärts geht es offenbar im Gebäude am Martin-Luther-Platz, in dem der Herrenausstatter Eckerle saß. Man führe intensive Gespräche mit mehreren Interessenten, zwei davon seien wieder Textilhändler, teilt der Makler auf Anfrage mit. Man rechne in den nächsten Wochen mit einer Zusage. Die Zukunft des Ladengeschäfts von My Wild Store im städtischen Verwaltungsgebäude wird demnächst im Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss des Stadtrats Thema sein.

Mutter und Tochter eröffnen Laden für Schmuck und Mode in der Annastraße

In einer weiteren städtischen Immobilie, nämlich dem Pop-up-Laden Zwischenzeit in der Annastraße, haben Daniela und Aleyna Sakautzky ihr Konzept getestet. Am 7. Juli feiern sie nun einige Meter weiter in der Annastraße die Eröffnung ihres eigenen Ladens Leyna Light. Wo bislang die Süßwarenfabrik war, bieten Mutter und Tochter edelstahlvergoldeten Schmuck und Damenmode an. „Wir waren bislang online aktiv und haben auf Märkten und in der Zwischenzeit gemerkt, dass wir gerne direkt mit dem Kunden arbeiten und das funktioniert.“ Weil ihnen der Immobilienbesitzer bei der Miete entgegengekommen sei, hätten sie den Schritt nun gewagt.

Info: In einer Live-Diskussionsrunde unter dem Motto „Darüber spricht Augsburg“ der Augsburger Lokalredaktion geht es am Mittwoch, 9. Juli, ab 18.30 Uhr um die Zukunft des Innenstadthandels. In der AZ-Heimatwelt, Maximilianstraße 3, gehen Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, Andreas Gärtner vom schwäbischen Einzelhandelsverband sowie Kathrin Weitzel von N&K Bielefelder Wäsche der Frage nach: „Stirbt die Augsburger Innenstadt aus?“ Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort „Darüber spricht Augsburg“, ist erforderlich. Bitte geben Sie auch an, mit wie vielen Personen Sie kommen wollen.