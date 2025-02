Beliebt bei Richtern und Staatsanwälten: Neues Café eröffnet in Göggingen

Hausgemachtes Tiramisu, Cornetti und italienischer Kaffee wie Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato: Vor knapp einem Monat wurde das Café Cappuccin gegenüber dem Strafjustizzentrum in Göggingen eröffnet und bietet der Kundschaft verschiedene italienische Spezialitäten.

Neben den süßen Leckereien gibt es auch ein Angebot an herzhafter Kost. Die Auswahl variiere jeden Tag, besonders beliebt seien Speisen wie Focaccia, Panini, Pinsa, Lasagne, Bruschetta oder auch frische Salate, sagt Betreiberin Felicia de Lillo. „Wir arbeiten hauptsächlich mit Zutaten aus Italien, die Pistazien für die Füllung unserer Cornetti kommen zum Beispiel aus Sizilien.“

Café Cappuccin: Traum vom eigenen Café verwirklicht

Die 50-Jährige erzählt, sie habe in Italien in einem Büro gearbeitet, bevor sie vor knapp drei Jahren nach Deutschland gekommen sei. Hier lernte sie Deutsch und hat sich nun gemeinsam mit ihrem Mann Davide Mascha den Traum eines eigenen Cafés verwirklicht. „Der Name unseres Cafés ist eine Mischung aus dem Wort ‚Cappuccino‘ und der italienischen Variante des deutschen ‚Zum Wohl‘ – auf italienisch ‚Cin Cin‘“, erzählt Davide Mascha.

In den ersten Wochen mussten die Betreiber noch sehr um die Kundschaft kämpfen, berichten beide, doch langsam wird das kleine Café in der Gögginger Straße ihren Angaben zufolge zunehmend bekannter. Vor allem bei Mitarbeitern des Gerichts dürfte das Café aufgrund des Standorts beliebt sein, so wie es frühere gastronomische Angebote dort ebenfalls waren. Im Sommer dürfen sich die Kunden auch auf Eis und Aperitif auf der Terrasse freuen, berichten die neuen Betreiber.