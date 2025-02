Pop-up-Café in Augsburg: Drip Coffee hat in der Altstadt eröffnet

Zumindest vorübergehend wird in der Augsburger Altstadt das Pop-up-Café Drip Coffee zu finden sein. Seit einer Woche gibt es am Hunoldsgraben Kaffee in verschiedensten Variationen, Chai, Macha Latte oder Pain au chocolat, allerdings nur zum Mitnehmen. „Wenn das Café erstmal angelaufen ist, kann sich das Angebot noch erweitern“, sagt Betreiber Marvin Vollmayr.

Der 23-Jährige arbeitet von Sonntag bis Mittwoch im Studio Napoli in der Maximilianstraße, an den restlichen Tagen von 11 bis 17 Uhr im Drip Coffee. Die Betreiber des Pizzalokals haben die Räume am Hunoldsgraben gemietet, Vollmayr ist zunächst bis Ende Mai in Untermiete. Zuvor hatten die Macher des Studio Napoli dort unter dem Namen Napoli Dough italienisches Streetfood angeboten.

Drip Coffee in Augsburg: Cappuccino für 2,50 Euro

Womit der Betreiber des Drip Coffees punkten will? „Geboten wird guter Kaffee zu einem günstigen Preis“, fasst es der 23-Jährige zusammen. Einen Espresso gibt es für 1,50 Euro, ein Cappuccino kostet 2,50 Euro. Vollmayr freut sich über den Andrang der letzten Tage, wie er sagt. Dass es auch nach Mai mit dem Drip Coffee weitergehen könnte, schließt er nicht aus.