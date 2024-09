„Frage der sozialen Gerechtigkeit“: Hitzige Diskussionen um neues Gymnasium

Einstimmig haben die Mitglieder des Bildungsausschusses am Montag dafür votiert, die Planungen rund um ein gemeinsam von der Stadt und dem Landkreis Augsburg getragenes neues Gymnasium voranzutreiben. Wie berichtet, favorisiert die Stadt ein Areal im Reesepark in Kriegshaber. Der Bedarf ist groß, laut aktuellen Prognosen werden die Schülerzahlen deutlich steigen und auch die Rückkehr zu G9 dürfte den Druck auf bestehende Schulen verstärken. Im Ausschuss gab es dennoch heftige Kritik am Vorgehen der Stadt und von Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). SPD und Bürgerliche Mitte beklagen eine Ungleichbehandlung der Augsburger Realschulen.

