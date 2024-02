Augsburg

vor 36 Min.

V-Partei berichtet über Tätigkeit im Stadtrat

Von Annette Zoepf

Beim Neujahrsempfang im Rathaus von Augsburg kommt zur Sprache, was die Partei bewegt und welche Themen sie in der Stadt umtreibt. Kritik gibt es nicht nur am Zoo.

Die V-Partei mit ihrem Bundesvorsitzenden und Landesgeschäftsführer, Stadtrat Roland Wegner, hatte zum Neujahrsempfang als „Vegan Party“ in den Unteren Fletz des Augsburger Rathauses geladen. Neben Musik von Songwriterin Aleyna gab es Vorträge von Yvonne Würz von der Tierschutzorganisation Peta und Rosmarie Lautenbacher von "Ärzte gegen Tierversuche". Roland Wegner beleuchtete sein Engagement als Stadtrat. So setzt Wegner sich ein für eine Regelung zum Thema Verpflegung in Augsburgs Senioreneinrichtungen, vergleichbar mit dem bereits praktizierten Ansatz, in den Kindertagesstätten 40 Prozent Bio-Essen anzubieten. Wegner stimmt dem Haushalt der Stadt nicht zu, sondern sieht die Theatersanierung als zu kostspielig an. Den Perlachturm möchte er zügig saniert sehen: „Eine ganze Generation Kinder hat unser Augsburger Wahrzeichen seit der Schließung 2016 nicht mehr erleben können“, sagte er. Den ÖPNV möchte Wegner gerne kostenlos machen. Wegners Kritik an der Abgabe von Pavianen aus dem Zoo Augsburg an eine Göttinger Forschungseinrichtung nahm auch Referentin Yvonne Würz auf; zoologische Gärten sind ihrer Meinung nur vorgeblich Einrichtungen des Artenschutzes.

Themen folgen