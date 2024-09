14-Jähriger ohne Führerschein erwischt

Ein 14-Jähriger auf einem Kleinkraftrad ist am Mittwoch in der Äußeren Uferstraße in Oberhausen in eine Verkehrskontrolle geraten. Er war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr, so die Polizei, kontrollierte eine Polizeistreife den 14-Jährigen, der mit einem Mitfahrer unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschien hat. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. (AZ)