Das Oberhauser Museumsstüble ist jetzt auf dem Gaswerksareal zuhause

Wer mit 91 Jahren umzieht, geht in aller Regel in ein Seniorenheim oder zu den Kindern. Nicht so Marianne Schuber. Die promovierte Historikerin hat für ihr Oberhauser Museumsstüble auf dem Gaswerksgelände eine neue Bleibe gefunden, inmitten von Kunstschaffenden unterschiedlicher Couleur. Wie sie in dem gut geschnittenem Raum im dritten Stock des Ofenhauses mit geröteten Wangen ihre Gäste herumführt, wirkt sie beinahe wie eine Studentin in ihren ersten eigenen vier Wänden. Nur, dass hier in den Schränken und Regalen keine Klamotten und Lehrbücher, sondern Requisiten aus dem alten Oberhausen lagern. Schuber nimmt ein Bügeleisen in die Hand, das mit Hilfe von Kohle auf Betriebstemperatur kam. Auch solche ausgedienten Alltagsgegenstände haben ihr die Menschen in Oberhausen anvertraut, damit diese nicht auf dem Sperrmüll oder Speicher landen.

Ándrea Baumann