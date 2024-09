Die Händler sind von der Großbaustelle schwer genervt

Das Chaos hat einen Namen: Ulmer Straße. Nichts geht mehr im Augsburger Ortsteil Oberhausen zwischen der Wertachbrücke und dem Helmut Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof. Seit 15.Juli und voraussichtlich bis 15. November ist die Straße für den Verkehr gesperrt. Die Stadtwerke arbeiten. Für die Fußgänger wird es auf beiden Seiten eng. Grund dafür ist, dass die Trasse der Straßenbahngleise komplett erneuert werden. Die Sperrung wird dazu gleich benutzt für weitere Sanierungen. So werden auch Strom-, Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht oder Glasfaserleitungen gelegt. Eine Zumutung sei es für Anwohner und Händler, sagen die Menschen in Oberhausen.

Christa und Hermann Huber vom Trachtengeschäft versuchen es mit einem Baustellenrabatt.

Leder & Trachten Huber bietet derzeit seinen Kunden sogar 20 Prozent Baustellenrabatt. So steht es groß am Schaufenster. „Wir wollen unseren treuen Kunden einen Besuch in unserem Geschäft derzeit wenigstens etwas schmackhaft machen“, sagt Besitzer Hermann Huber, der das Geschäft mit seiner Frau Christa führt. Dabei hat Huber für die Arbeiten Verständnis: „Die Sanierung ist wichtig und richtig.“ Dennoch sei der Krach manchmal unerträglich: „Kürzlich hat der ganze Laden vibriert. Das ist dann kein gutes Gefühl“, meint der Geschäftsmann. Dabei habe er auch etwas Glück im Unglück: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit dem Bekleidungshaus Jung an der Wertachbrücke. Die haben uns in dieser Zeit erlaubt, dass unsere Kunden dort parken dürfen.“ Der finanzielle Verlust ist überschaubar: „Ich denke, wir kommen mit einem blauen Auge davon“.

Die Friseure Kamal Sarwar (links) und Gökhan Alici klagen, dass Kunden wegen der Baustelle fehlen.

Gökhan Alici der den Friseursalon Modex betreibt, kann davon nur träumen: „Wir haben im August 60 Prozent Verlust gemacht.“ Der 25-jährige Türke zuckt mit den Schultern: „Sehen sie selbst, jetzt ist es 10 Uhr. Der Laden ist leer. Der ist um diese Zeit normal gut besucht.“ Sein Mitarbeiter Kamal Sarwar ist seit 35 Jahren Friseur. Auch er findet die Situation unerträglich: „Der ständige Lärm ist auch furchtbar.“ Alici ist zudem von der Stadt enttäuscht: „In so einer Situation wäre eine finanzielle Zuwendung sicher angemessen. Ich habe auch schon an die Stadt geschrieben, aber da gibt es in dieser Hinsicht nur Absagen.“ Der Krach verursacht bei ihm auch Kopfschmerzen. Noch einen Punkt hat er ausgemacht: Hier sind viel zu wenig Arbeiter. Mit mehr Personal müssten wir das nicht vier Monate aushalten.

Jan Pfund und Marie-Theres Pistorius vom Geschäft "Auge und Brille" sind vom Baulärm genervt.

Das Geschäft Auge und Brille existiert seit 40 Jahren in der Ulmer Straße. Der Vater von Marie-Theres Pistorius hat den Laden gegründet. Zusammen mit ihrem Partner Jan Pfund betreibt sie jetzt das Brillengeschäft. Sie schüttelt den Kopf: „Sie hören ja selber den Krach. Das ist extrem nervig, wenn Kundschaft da ist.“ Wie Alici sieht auch sie die Stadt mehr in der Pflicht: „Natürlich haben wir ein bisschen Geld auf der Seite, aber wenn man den Einzelhandel stützen möchte, dann sollte es in diesen speziellen Fällen auch eine Entschädigung geben.“ Sie denkt auch an die Kollegen in der Gastronomie und in den Dönerläden: „Da geht doch derzeit kaum was.“

Stefan „Bob“ Meitinger hat sein Lokal vorübergehend geschlossen

Stefan „Bob“ Meitinger vom „BOB`S Fast & Slowfood hat sein Geschäft derzeit geschlossen: „Aufgrund der Großbaustelle sind die Umsätze massiv eingebrochen.“ Man habe nur eine kleine Außenfläche, die von einer Baustelle umgeben und deshalb nicht unbedingt einladend für Gäste sei. Derzeit finden Renovierungsarbeiten statt. Wiedereröffnung ist für Oktober geplant.

Zülal Topcu von "White Angels" Brautmoden ärgert sich über viel Staub.

Im Braut-Moden-Geschäft „White Angel“ hängen edle Kleider in allen erdenklichen Farben. Die Leiterin Zulal Topcu hat derzeit aber nicht viel Freude an ihrer Ware. “Staub ist Gift für diese Stoffe. Das heißt, wir können auch bei dieser Hitze keine Tür aufmachen. Wir haben auch immer Angst um unsere großen Schaufenster.“ An einem der ersten Bautage prasselten ihr von einer fahrenden Baumaschine sogar kleine Steine an ihren Kopf. Sie spricht zudem von „starken Einbußen.“ Laufkundschaft habe man derzeit keine: „Und unsere Kunden finden in der Gegend kaum einen Parkplatz. Das ist alles eine Zumutung.“

Abdi Mohamad nennt die Baustelle eine Zumutung.

Der Somalier Abdi Mohamad arbeitet im Aflah-Shop und verkauft dort afro-asiatische Lebensmittel. Ein kleiner, überschaubarer Laden. „In der vergangenen Woche hat mal die ganze Bude gewackelt. Ich habe gedacht, alles kracht zusammen.“ Auch für ihn ist die Arbeit momentan unerträglich: „Es kommen jetzt schon sehr, sehr wenig Leute. Ich bin froh, wenn das hier endlich vorbei ist.“

Die Gleise in der Ulmer Straße sind 44 Jahre alt

Zuständig für die Arbeiten sind die Stadtwerke Augsburg. Die Verkehrsbetriebe erneuern Gleise in der Ulmer Straße Gleise. Grund dafür sind starke Schäden an den mittlerweile 44 Jahre alten Gleisen sowie an der Fahrbahn. Die Stadtwerke versprechen eine Verbesserung nach Abschluss der Arbeiten. Neu sind Straßenbahngleise und Fahrbahnbelag sowie Gas-, Wasser- und Stromleitungen. Auch Glasfaserkabel würden verlegt.