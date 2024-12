Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken

Am Dienstag ist ein Lastwagen in der Bahnunterführung der Hirblinger Straße in Oberhausen stecken geblieben. Es entstand dabei nicht nur an seinem Fahrzeug ein Schaden.

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr die Hirblinger Straße in östliche Richtung. Weil sein Anhänger zu hoch für eine Unterführung war, blieb das Fahrzeug stecken, berichtet die Polizei. Beim Anschlag an die Brückendecke fielen Teile des Anhängers herunter und landeten auf dem Auto eines 67-jährigen Autofahrers, der auf der Gegenspur durch die Unterführung fuhr.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Die Unterführung war kurzzeitig gesperrt. Die Beteiligten blieben unverletzt (AZ).