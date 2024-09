Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Unfallflucht

In der Nacht auf Sonntag beschädigte gegen Mitternacht ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild auf der Hirblinger Straße in Höhe der Bahnunterführung. Dabei wurde das Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und ragte in die Fahrbahn, so die Polizei.

In Lechhausen beschädigte gegen 23 Uhr ein Unbekannter mehrere geparkte Fahrzeuge in der Soldnerstraße. Der Täter beschädigte die drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3500 Euro.

In der Firnhaberau wurde von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, ein im Marderweg geparkter blauer Peugeot am linken Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. (möh)