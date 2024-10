Polizei stoppt zu lautes Motorrad

Ein zu lautes Motorrad hat die Polizei am Freitag in der Donauwörther Straße kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine Streife gegen 22 Uhr einen 29-Jährigen wegen seines lauten Auspuffs an. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann am Auspuff manipuliert hatte, um diesen lauter klingen zu lassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. (gau)

