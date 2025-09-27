Penthouse für zwei Millionen Euro: So soll das Gebäude in der Annastraße 17 einmal aussehen

Seit Monaten wird in der Annastraße 17 gebaut. Ein Gerüst umschließt die Fassade, eine großflächige Absperrung grenzt das Areal ab, ein Kran hebt Lasten und regelmäßig rollen Baufahrzeuge durch die Fußgängerzone. Das Bauprojekt, bei dem eine bestehende Immobilie aufgestockt und umfassend saniert wird, ist alles andere als ein Hingucker. Doch es sind erste Baufortschritte zu erkennen. Eine Illustration zeigt, wie das Gebäude am Ende aussehen soll.
„Schön ist die Baustelle nicht, da sind wir uns einig“, sagen die Eigentümer von „Anna 17“, die anonym bleiben wollen, und bestätigen damit Stimmen von Passanten. Bereits zu Beginn machten die Bauherren deutlich, dass ein Projekt mitten in der Innenstadt besondere Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich bringe. Umso wichtiger sei eine zügige Umsetzung.
Sieben neue Wohnungen entstehen in der Annastraße
Tatsächlich ist hinter dem Gerüst und der Abhängung ein Fortschritt erkennbar: Das Gebäude wurde teilweise abgetragen, drei neue Etagen wurden aufgesetzt. Damit passt es sich künftig in der Höhe an die Nachbargebäude an. Das zeigt auch eine Illustration auf der Onlineplattform von „Anna 17“, die zeigt, wie das Gebäude einmal aussehen wird, wenn die Bau- und Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind.
Im Erdgeschoss wird der Optiker Fielmann eine neue Filiale eröffnen (wir berichteten) und dafür seinen Standort in der Bürgermeister-Fischer-Straße aufgeben. Darüber entstehen sieben Wohnungen mit Größen zwischen 50 und 100 Quadratmetern. Die oberste Etage ist als Penthouse mit mehr als 200 Quadratmetern konzipiert. Die Preise liegen zwischen 429.000 Euro und zwei Millionen Euro. Zwei Wohnungen sind bereits verkauft, die übrigen befinden sich in der Vermarktung. Bezugsfertig sollen sie Mitte bis Ende 2026 sein.
Im November soll das Gerüst zurückgebaut werden
„Wir liegen im Zeitplan“, betonen die Eigentümer. Fielmann werde voraussichtlich im November mit dem Ausbau der Ladenfläche beginnen und im Frühjahr oder Sommer 2026 einziehen. Auch die Fassade, die auf einem neu aufgezogenen Gerüstbanner in Ansätzen zu erkennen ist, gibt es bald zu sehen: Ende November soll das Gerüst größtenteils zurückgebaut werden. „Ein Gerüstturm muss aber wohl stehen bleiben, um die noch anstehenden Arbeiten zu erledigen“, so die Bauherren. Zudem werde weiterhin eine Fläche zur Materiallagerung benötigt, insbesondere für den anschließenden Innenausbau.
Des isch ja genau so a greislicher Glozz wia des Haus am Rathausblazz! A scheens Saddldach mit Gauba, oddr a Pultdach wenigschdens... Herrgott na.
Und warum gibt es keine optische Anpassung an das rechte Gebäude? Wieder mal ein hässlicher Betonklotz mehr.
Fordern Sie etwa so hässliche Dachplatten wie im Nebenhaus? Dachplatten dieser Art sind nicht mehr Stand der Technik. Wenn schon Dachplatten dann solche, die gleichzeitig Solarzellen sind. Die aufwändigen Dachgauben sind ebenfalls von gestern, zu wenig Licht, zu teuer, bekommt man nur schwer dicht. Dachstühle sind grundsätzlich gestrig, viel zu teuer und bei Reparaturen maximal teuer.
Man lasse doch den Reichen ihr Geld ausgeben. Die Bauarbeiter brauchen ihren Nettolohn. Die Baubranche wurde ohnehin durch die hohen Leitzinsen in Teilen zertrümmert, laut Prof. Flassbeck, Volkswirtschaft und Ökonometrie. Manche Menschen verstehen nicht, dass die Reichen bitte ihr Geld ausgeben sollten, um Nachfrage zu schaffen. Sparen entzieht der Wirtschaft den Umsatz.
Die Baubranche bekommt ihren Lohn unabhängig von der Art des errichteten Gebäudes. Hier fließt nach dem Bau das Geld der Reichen einfach nur dem Besitzer der Luxusimmobilie zu – und das in Zeiten, in denen es an bezahlbarem Wohnraum für alle, geschweige denn an sozialem Wohnbau, extrem mangelt.
Genau was die Innenstadt braucht. Noch mehr Luxuswohnungen für Ultrareiche.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden