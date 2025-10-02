Icon Menü
Person aus brennender Wohnung gerettet: Nachbar hört Brandmelder piepsen

Person aus brennender Wohnung gerettet: Nachbar hörte den Brandmelder piepsen

In der Nacht kam es in einer Wohnung in Lechhausen zu einem Feuer. Die Feuerwehr konnte einen Bewohner retten. Weil ein Anwohner den Rauchmelder hörte.
    Das Piepsen des Rauchwarnmelders weckte den Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. (Symbolbild)
    Das Piepsen des Rauchwarnmelders weckte den Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa

    Ein Rauchmelder und ein aufmerksamer Nachbar haben in der Nacht auf Donnerstag in Lechhausen bei einem Wohnungsbrand Schlimmeres verhindert. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr gegen 2 Uhr durch einen aufmerksamen Nachbarn in die Leipziger Straße gerufen. Er hatte das Piepsen eines Rauchmelders gehört. Im ersten Obergeschoss wurde beim Eintreffen der Feuerwehr eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Einsatzkräfte konnten eine Person aus der Wohnung retten, in der sich hochgiftiger Rauch gebildet hatte. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zur Schadenshöhe oder Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. (gau)

