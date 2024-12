Pfadfinderinnen verteilen Friedenslicht im Augsburger Dom

In einem feierlichen Aussendungsgottesdienst haben Pfadfinderinnen am dritten Adventssonntag das Friedenslicht aus Bethlehem im Augsburger Dom verteilt. In diesem Jahr fand die Zeremonie unter besonderen Umständen statt: Aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten war es nicht möglich, das Licht - wie sonst üblich - direkt aus Bethlehem zu holen. Stattdessen stammt das diesjährige Friedenslicht aus der Wallfahrtskirche Christkindl in Steyr, Österreich, wo Pfadfinder das Licht des Vorjahres das ganze Jahr über bewahrt haben.

Vier Pfadfinderinnen vom Stamm Herbertshofen der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) der Diözese Augsburg holten das Friedenslicht in Wien ab und brachten es nach Augsburg. Der Gottesdienst unter dem Motto „Vielfalt leben, Zukunft gestalten“ wurde von den Pfadfinderinnen aus Wulfertshausen mitgestaltet. (AZ)