Künstlerin Karola Sonke stellt im Bürgerhaus in Pfersee aus

Erstmals außerhalb der Räume des AWO-Tageszentrums für seelische Gesundheit präsentieren die Künstlerinnen und Künstler der therapeutischen Malgruppe ihre Werke in einer großen Ausstellung im Bürgerhaus Pfersee.

Die Tagesstätte für seelische Gesundheit ist die älteste Tagesstätte der AWO (Arbeiterwohlfahrt) in Schwaben und feierte im Jahr 2022 ihr 30-ähriges Bestehen. In den vier Bereichen Hauswirtschaft, Montage, Kreativität und Freizeitpädagogik können seelisch Erkrankte in bestärkendem Umfeld wieder Zutrauen in sich und in ihre Fähigkeiten finden.

Schmetterlingsbilder sollen gute Laune verbreiten

In der Kunsttherapie im Tageszentrum traute sich Karola Sonke nach und nach auch große Bildformate gestalterisch zu. „In meinen Bildern kann ich verarbeiten und ausdrücken, was ich in Worten nicht sagen kann“, sagt Karola Sonke. Ihre vollfarbigen großformatigen Schmetterlingsbilder oder Pfauenportraits sollen gute Laune machen, sagt sie.

Grafikerin Agata Rys leitet die Gruppe

Seit Januar 2023 leitet Grafikerin Agata Rys die Teilnehmer im Kreativbereich an. „Ich gebe zuerst als Hilfestellung gestalterische Themen vor und ermutige die Leute, in hellen, frohen Farben zu malen.“ Oft ergebe sich dann die weitere kreative Entwicklung mit dem wachsenden Zutrauen im eigenen Tempo bei guter Atmosphäre in der Kunsttherapie. „Die Leute loben und bestärken sich gegenseitig, hier im Bürgerhaus zeigen sie ihre Arbeiten erstmals außerhalb des Tageszentrums, was weiterer Ansporn ist“, freut sich Agata Rys.

Info Die Ausstellung mit Bildern von realistisch bis abstrakt ist bis zum 16. Oktober des Jahres im Bürgerhaus Pfersee zu sehen.