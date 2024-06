Pfersee

vor 3 Min.

Radfahrer kollidiert auf Ackermannstraße mit Auto

Auf der Ackermannstraße in Augsburg-Pfersee sind ein Auto und Radfahrer kollidiert.

An einer Engstelle auf der Ackermannstraße in Augsburg geraten ein Auto und ein Fahrrad in Kontakt. Der Radfahrer stürzt.

Auf der Ackermann-Straße in Pfersee sind am Mittwoch ein Auto und ein Fahrradfahrer kollidiert. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 11.30 Uhr. Eine 56-jährige Autofahrerin war auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße stadteinwärts unterwegs, neben ihr auf dem Radweg fuhr ein 21-jähriger Radfahrer. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an einer Engstelle, woraufhin der Radfahrer stürzte. Sicherheitshalber brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Er verletzte sich nur leicht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. (AZ)

Themen folgen