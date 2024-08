Torbogen am Westfriedhof ist saniert

Mit der Restaurierung der mehr als 100 Jahre alten Jesus-Figur in der Torbogen-Nische am Eingang des Westfriedhofs, ist die Gesamtsanierung des neobarocken Ensembles jetzt abgeschlossen. Dies teilt die Stadt Augsburg mit. Etwas über 400.000 Euro hat die Stadt aufgewendet. Baureferent Steffen Kercher sagt über den Abschluss des Projekts: „Augsburg ist eine an Geschichte reiche Stadt. Diese Geschichte können Bürger mit einer Vielzahl an Baudenkmälern unmittelbar erleben.“ Die bekanntesten seien während der Renaissance erbaut worden.

Die Geschichte des Westfriedhofs in Pfersee

Am Torbogen des Westfriedhofs ist jetzt ein Stück Kunstgeschichte der Epoche des beginnenden 20. Jahrhunderts wieder erlebbar, heißt es. Der Westfriedhof wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt und Anfang des 20. Jahrhunderts erweitert. 1913 wurde mit dem Bau der Aussegnungshalle im Jugendstil begonnen, die unter der Leitung von Stadtbaurat Otto Holzer in den Wirren des ersten Weltkriegs bis 1919 fertiggestellt wurde. Gleichzeitig entstand am Eingang des parkähnlichen Friedhofs auch der markante neobarocke Torbogen. Er wurde ab Mai 2022 aufwändig saniert. Im Herbst 2023 waren die sichtbaren Arbeiten am Gebäude abgeschlossen.



Zum Torbogen-Ensemble gehört auch eine hölzerne Jesus-Figur, die sich in einer Nische oberhalb des Eingangs befindet. Auch sie wurde im Rahmen der Gesamtsanierung restauriert. „Eine herausfordernde Aufgabe“, wie Projektleiter Benjamin Uitz vom tädtischen Hochbauamt betont: „Die Figur ist aus Nadelholz gefertigt, einem Material, das sich nicht besonders gut für Objekte eignet, die der Witterung ausgesetzt sind. Daher haben wir einige Schäden feststellen müssen“, so Uitz. Restauratoren hätten hervorragende Arbeit geleistet. (AZ)