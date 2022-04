Augsburg

vor 31 Min.

Ausgelassenes Feiern: So belebt war der Plärrer schon lange nicht mehr

Plus Schausteller, Zeltwirte und Gäste freuen sich, dass der Augsburger Plärrer wieder zurück ist. An Ostern feierten Massen friedlich in den Festzelten.

Von Fridtjof Atterdal

Der Plärrer ist zurück. Wer sich am Sonntagabend in einem der Bierzelte seinen Weg zur Bühne oder auch nur zur Bar bahnen wollte, brauchte eine gehörige Menge Durchsetzungsvermögen. Nicht nur auf den Bänken standen die Menschen dicht an dicht, in den Durchgängen drängte sich das feiernde Publikum derart, dass für Bedienungen wie Gäste nur mit viel Ellenbogen an ein Durchkommen zu denken war. Die Stimmung war fröhlich, laut und begeistert - nach der langen Corona-Pause feierten die teilweise sehr jungen Gäste ausgelassen und dürften den Festwirten einen guten Bierumsatz beschert haben.

