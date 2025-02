„Politik für das eigene Volk“: Was Augsburgs AfD-Direktkandidat erreichen will

Beim politischen Vorbild muss Raimond Scheirich nicht lange überlegen: „Donald Trump.“ Der US-Präsident sei geradlinig und setze das um, was für sein Land und seine Leute das Beste sei. Scheirich will sich am Vorgehen des 78-Jährigen orientieren, sollte er in gut zwei Wochen in den Bundestag gewählt werden. Der gebürtige Rumäne sitzt seit 2020 für die AfD im Augsburger Stadtrat und strebt nun nach Höherem. Bei der Bundestagswahl ist er Direktkandidat der rechten Partei, auf der bayerischen Landesliste steht er auf Platz 14. Das sind seine Ziele.

