Augsburg: Polizei beendet Veranstaltung im Spickel nach Randale

Spickel/Herrenbach

Polizei beendet Veranstaltung nach Randale

In einer Gaststätte im Spickel randalieren mehrere Gäste. Die Polizei greift ein, doch einige sind uneinsichtig und widersetzen sich den Beamten.
Von Fridtjof Atterdal
    Im Spickel haben Gäste in einer Gaststätte randaliert.
    Im Spickel haben Gäste in einer Gaststätte randaliert. Foto: dpa

    In einer Gaststätte im Spickel musste die Polizei am Abend eine Veranstaltung mit rund 100 Personen beenden. Mehrere Gäste hatten sich aggressiv verhalten und Teile des Inventars beschädigt.

    Gegen 20.10 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es unter den Gästen zu tumultartigen Szenen gekommen war. Einsatzkräfte beendeten die Veranstaltung und erteilten mehreren Personen Platzverweise, so die Polizei. Einige Uneinsichtige mussten aus dem Lokal gedrängt werden. Dabei versuchten mehrere Personen, erneut in die Gaststätte zu gelangen, und widersetzten sich den Anweisungen der Beamten auch körperlich. Zudem wurden Einsatzkräfte beleidigt.

    Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, verließen die Gäste den Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen mindestens drei Personen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (att)

