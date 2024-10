Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer

Eine Polizeistreife hat in der Nacht auf Freitag gegen 0.15 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Inningen einen Autofahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige offensichtlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,5 Promille.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ina)