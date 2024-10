Polizei kontrolliert Autofahrer: Ausländischer Führerschein nicht gültig

Eine Polizeistreife hat am Montag gegen 14.20 Uhr einen Autofahrer in der Schackstraße in Lechhausen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Der Polizeistreife gegenüber zeigte er einen ausländischen Führerschein vor. Da der junge Mann bereits seit weit über einem Jahr in Deutschland lebte, ist die ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig, berichtet die Polizei. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ina)