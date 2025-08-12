Polizeieinsatz am Königsplatz: Ein Mann in Gewahrsam

Am frühen Abend ist es am Königsplatz in der Augsburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz mit mindestens vier Einsatzfahrzeugen gekommen. Das bestätigte die Dienstelle. Dabei wurde ein Mann in Gewahrsam genommen.

Nach Streit auf Königsplatz: Polizei will Streit schlichten

Die beiden Männer kamen auf dem Königsplatz aneinander. Als die Polizei anrückte, verlagerte einer der beiden die tätliche Auseinandersetzung auf die Beamten und leistete gegen sie Widerstand. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam.

Zwischenzeitlich befanden sich vier Einsatzfahrzeuge der Polizei auf dem Königsplatz. Foto: Quirin Hönig

Auf dem Königsplatz befanden sich zwischenzeitlich vier Einsatzfahrzeuge. Auf Nachfrage sagte die Polizei zu der kurzzeitig starken Präsenz, dass bei Auseinandersetzungen mit Beamten Verstärkung anrücke.