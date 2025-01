Ladendieb versteckt Waren im gestohlenen Koffer

Ein Mann hat am Samstag mehrere Gegenstände aus einem Geschäft in der Annastraße gestohlen. Dabei ging er offenbar besonders dreist vor.

Wie die Polizei berichtet, nahm der 36-Jährige gegen 15.45 Uhr in dem Geschäft in der Fußgängerzone eine Tasche und eine Geldbörse, steckte diese in einen mitgebrachten Koffer und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Der Warenwert lag im mittleren dreistelligen Bereich, so die Polizei. Eine Mitarbeiterin stoppte ihn und verständigte die Polizei.

Die Beamten stellten dann fest, dass der Ladendieb auch den mitgebrachten Koffer kurze Zeit vorher aus einem Geschäft in der Philippine-Welser-Straße entwendet hatte. Der 36-Jährige verhielt sich laut Polizei gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte sie.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn. (ina)