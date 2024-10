Polizei erwischt Mann beim Reifenklau

Die Sache mit dem Reifenwechsel hat ein 57-Jähriger offenbar falsch verstanden: Am Montag ertappte ihn die Polizei auf frischer Tat, als er gegen 5 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Lechhausen Reifen vom Gelände eines Autohauses entwendete. Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest. Nachdem seine Personalien festgestellt waren, wurde der Mann wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (AZ, nip)

