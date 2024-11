Selbst ein Los, das nicht gewinnt, wäre beim Augsburger Presseball Grund zur Freude, denn der Erlös der Tombola kommt Bedürftigen in der Region zugute. Doch dank vieler Sponsoren werden dieses Jahr Preise im Gesamtwert von über 160.000 Euro verlost. Siebenmal ziehen Gäste dabei das ganz große Los:

Hauptpreis (Serie B): Barbara Krauße sitzt noch im schwarzen Abendkleid Probe in ihrer neuen Mercedes A-Klasse. 31.000 Euro ist der Wagen wert, den sie mit der Losnummer B0120 gewonnen hat. „Eigentlich habe ich erst letztes Jahr ein neues Auto gekauft“, sagt die Friedbergerin, die zum dritten Mal auf dem Presseball ist. Wenn sie aber diesen Wagen vor sich sehe, sei klar, welchen sie künftig fahren möchte. Ihr Glück kann sie kaum fassen: „Ich bin komplett geflasht, bis auf kleinere Preise habe ich bislang nie etwas gewonnen.“ Thomas Gräcmann von der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg lächelt zufrieden. Solche Gewinner hat man als Sponsor besonders gerne.

1. Preis (Serie A): Der 50. Presseball ist auch für Bernhard Sieber, Geschäftsführer von Juwelier Herbert Mayer, ein Jubiläumsball. Schließlich habe seine Familie den Ball von Anfang an unterstützt. In diesem Jahr mit einem Collier und Ohrringen von Pomellato im Wert von 8190 Euro. Sichtlich freuen über sein Glückslos kann sich schließlich Björn Jansen aus Konstanz. Das erste Mal ist der 66-Jährige mit seiner Frau Ulla auf dem Presseball. „Den Preis schenke ich meiner lieben Frau. Wir sind seit 1985 verheiratet“, sagt er auf der Bühne. Das sei sein erster großer Gewinn in seinem Leben, verrät er später. „Bislang hatte ich nur einmal einen Regenschirm gewonnen.“

2. Preis (Serie A): Dreimal die Woche geht Ribanna Hurmer aus Günzburg ins Fitnessstudio. Sport gehört zu ihrem Leben. Und so passt der Gewinn, den der 27-Jährigen ihr Los mit der Nummer A0203 beschert, richtig gut zu ihr: Eine Premium-Jahresmitgliedschaft im Kraftwerk 151 in Friedberg. Beinhaltet sind auch wöchentliche Stunden mit einem Personal Trainer. Ribanna Hurmer freut sich, dass ihr Los gezogen wurde. Denn gewonnen, sagt sie, habe sie noch nie etwas. Nur ein kleine, kleinen Haken hat die Sache - die weite Strecke, die sie fürs Training zurücklegen muss. „Da muss ich noch schauen, wie ich das mache.“

Icon Vergrößern Glückliche Gewinner und Sponsoren: In Ausspielung A gab es Schmuck, eine Reise, einen Grill und vieles mehr zu gewinnen. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Glückliche Gewinner und Sponsoren: In Ausspielung A gab es Schmuck, eine Reise, einen Grill und vieles mehr zu gewinnen. Foto: Bernhard Weizenegger

3. Preis (Serie A): Dagmar Tegeler aus Nördlingen ist das zweite Mal auf dem Presseball, das Los sei ihr förmlich in die Hand gesprungen, erzählt sie. Gewonnen hat sie einen Maßanzug von Scabal, und ihr ist klar, dass sie in diesem Fall Verstärkung benötigt. Ihren Mann Ronald Tegeler. „Ich habe Konfektionsgröße 106, ich musste mir noch nie etwas auf Maß anfertigen lassen“, sagt der. Kaschmir findet sich in seinem Schrank ebenfalls noch nicht. Worüber beide sich amüsieren: Dass sie ihrem Schwiegersohn in spe ein Maßhemd schenken wollten. Eine Gelegenheit, dass der neue Maßanzug zum Einsatz kommt, gibt es bald:. „Ganz sicher habe ich ihn zum Presseball 2025 an“, sagt Ronald Tegeler.

4. Preis (Serie A): Das Los mit der Nummer A0107 bringt Franziska Paesler Glück. Sie gewinnt eine Outdoorküche im Wert von 5300 Euro von „Der Merklinger“. Das Gerät ist eine Mischung aus Backofen, Pizzaofen und Grill. Es gibt den Merklinger in verschiedenen Ausführungen, hergestellt wird er in einer Manufaktur in Königsbrunn. „Da wird wohl der Weber-Grill weichen“, sagt Franziska Paesler noch auf der Bühne. Später verrät sie, dass sie noch nie etwas Nennenswertes gewonnen habe. „Mein Sohn kürzlich aber, vielleicht haben wir jetzt eine Glückssträhne“, sagt sie und lacht. Ihre Familie grille oft und gerne: „Ich freue mich schon auf den nächsten Sommer.“

5. Preis (Serie A): Marion Hurle ist schon seit 20 Jahren verheiratet. „Aber noch nicht kirchlich“, sagt die 48-Jährige augenzwinkernd, nachdem sie gerade einen Gutschein für eine Brautausstattung im Wert von 5000 Euro gewonnen hat. Die Losnummer A1164 hat der Augsburgerin Glück gebracht. Sie wolle Melinda Dmuschewski, die den Preis gesponsert hat, schon bald in ihrem Geschäft „Die Brautflüsterin“ besuchen. Dort gibt es auch eine kleine Auswahl an Abendkleidern. „Mal sehen, ob ich mich dann für den nächsten Ball oder die große Hochzeit einkleiden lasse“, sagt Marion Hurle.

6. Preis (Serie A): Echtes Teamwork ist der Losgewinn von Karl Schwaab, 55, und Birgit Hanrieder, 52, aus Augsburg. Sie wählt das Los mit der Nummer A0499, er kauft es - und das beschert den beiden einen Gutschein des Anbieters Oscar-Reisen für einen Urlaub im Wert von 5000 Euro. Das Ehepaar zeigt sich im Anschluss glücklich über den Gewinn, der erste bei einem Gewinnspiel, wie beide erzählen. Wo es mit dem Gutschein hingehen soll - Griechenland oder Spanien - ist am Abend noch offen. Schöne Ziele sind es jedenfalls beides.