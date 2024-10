„Brutal und professionell“: Staatsanwaltschaft fordert lange Haft für Dealer

Es ist das Ende eines langwierigen Strafprozesses. Oder fast das Ende. Denn das Urteil des Landgerichtes in der Verhandlung gegen vier mutmaßliche Großdealer eines Drogenrings im Raum Augsburg steht noch aus. Nun aber haben die Staatsanwälte und die Verteidiger in ihren Plädoyers deutlich gemacht, was sie sich für Strafen für die Angeklagten erhoffen. Die Vorstellungen gingen teils deutlich auseinander; mitunter fielen auch harte Worte.

