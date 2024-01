Prozess in Augsburg

07:30 Uhr

Gericht verurteilt Münchner Rechtsextremisten wegen Volksverhetzung

Plus Nach dem tödlichen Faustschlag am Königsplatz in Augsburg 2019 hatten Anhänger einer rechtsextremen Kleinpartei Flugblätter verteilt, die Hass gegen Ausländer schürten.

Von Peter Richter

Der Prozess an diesem Tag in Augsburg, angeklagt ist Volksverhetzung, passt in die allgemeine politische Stimmungslage, in der gerade Hunderttausende aus Sorge um die Demokratie auf die Straße gehen. Die beiden jungen Leute auf der Anklagebank sind Mitglieder oder Sympathisanten der rechtsextremistischen deutschen Kleinpartei „Der III. Weg“. 2013 wurde sie unter maßgeblicher Beteiligung ehemaliger NPD-Funktionäre und Aktivisten des 2014 verbotenen „Freien Netzes Süd“ gegründet. Heute hat sie Stützpunkte vor allem in Süd- und Ostdeutschland.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 24 und 22 Jahre alten Männern vor, in einer Gruppe Gleichgesinnter volksverhetzende Flugblätter im Umfeld des Königsplatzes verteilt und in Briefkästen gesteckt zu haben. „Multikulti“ tötet“ hieß es etwa darin. Der Zuzug von Ausländern, insbesondere Asylsuchenden sei, so wurde behauptet, für schwerste Gewaltkriminalität in Deutschland verantwortlich. Der blutige Abdruck einer Handfläche gibt der Warnung noch einen schaurigen Anstrich.

