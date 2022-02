Hohe Strafe wegen gefälschten Impfpasses: So flog der Schwindel auf

Plus Ein Mann wird wegen eines gefälschten Impfpasses vom Amtsgericht Augsburg zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Wie man ihm auf die Schliche kam.

Seit dem 21. November 2021 gilt 3G auch am Arbeitsplatz. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich täglich vor der Arbeitsaufnahme testen lassen und dem Arbeitgeber ein negatives Ergebnis vorlegen. Wird die Auflage nicht erfüllt, droht schlimmstenfalls die Kündigung. Natürlich kann man es sich auch einfacher machen und sich einen gefälschten Impfpass besorgen. Wer erwischt wird, wird vom Gericht kräftig zur Kasse gebeten. So wie jetzt ein 28-jähriger Bauarbeiter aus Moldawien.