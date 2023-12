Mann beschimpft online Ausländer und Homosexuelle – und landet vor Gericht

Plus Ein 43-jähriger Augsburger fällt den Ermittlungsbehörden durch üble Beiträge in den sozialen Netzwerken im Internet auf. Im Prozess gegen sich räumt er alles ein.

Ein 43-jähriger Augsburger ist nun wegen Volksverhetzung vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden, dazu muss er 800 Euro an eine Kinderhilfsorganisation zahlen. Der Mann sagte, er wolle sich gerade im Leben und beruflich neu orientieren - jetzt nimmt auf er auf diesem Weg die Bürde einer Vorstrafe mit. Er war im Prozess geständig und ließ über seinen Anwalt einräumen, im Internet unter anderem Ausländer, Flüchtlinge, Moslems, Juden, Schwule und Lesben diskriminiert zu haben, wodurch er laut Staatsanwaltschaft "Hass gesät und den öffentlichen Frieden gestört" hatte.

Der Angeklagte sagte, er sei früher auf einem falschen Weg unterwegs gewesen. Mehrfach hatte der Angeklagte teils „üble Posts“, wie es in der Gerichtsverhandlung hieß, weitergeleitet. Darunter ein Bild mit zwei Soldaten mit einem Maschinengewehr, überschrieben mit den Worten "Das schnellste Asylverfahren Deutschlands… Lehnt bis zu 1400 Anträge pro Minute ab".