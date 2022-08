Millionenschwerer Steuerbetrug mit Holzpaletten: Täter kommt frei

Plus Ein Holzhändler aus dem Kreis Augsburg behauptete gegenüber dem Finanzamt, mehrere Zehntausend Europaletten nach Sizilien geliefert zu haben. Nun wurde der Prozess neu aufgerollt.

Seit Monaten führen fehlende Schiffscontainer zu Lieferengpässen. Aber ohne die Europalette, mit Kleidung, Technik, Autos, Lebensmitteln beladen, würden Handel und Industrie weltweit zusammenbrechen. Doch da das genormte Produkt sich einfach fertigen lässt – elf Bretter, neun Klötzchen, 78 Nägel – herrscht nirgendwo ein Mangel. Schätzungen zufolge sollen mehr als 600 Millionen Stück im Umlauf sein. Umso erstaunter waren Augsburger Finanzbeamte, als sie die für 2019 eingereichten Belege eines Holzhändlers aus dem Landkreis genauer prüften. Wie die Unterlagen zeigten, hatte dieser allein im April für eine Dreiviertelmillion Euro Holzpaletten an Firmen auf Sizilien geliefert. Konnte das stimmen? Liegen doch die Herstellungskosten für eine Palette unter sechs Euro.