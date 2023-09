Prozess in Augsburg

Mutmaßlicher Hammer-Mord: Zeugen fesselten Verdächtigen an Rollstuhl

In diesem Haus in Herbertshofen kam im Oktober eine 46-jährige Frau ums Leben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen den Ehemann erhoben. Sie wirft ihm Mord vor.

Plus Ein Mann aus Herbertshofen im Kreis Augsburg soll seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben. Jetzt beginnt der Prozess. So gelang die Festnahme des Mannes.

Wenn Anton H., 59 Jahre alt, sich am kommenden Montag vor dem Landgericht Augsburg verantworten muss, wird sich manches um eine schwierige Ehe drehen, um eine Beziehung, die von Konflikten geprägt war. Vor allem wird es aber um eine Tat gehen, die Anton H. begangen haben soll: Der Anklage zufolge ermorderte er im Oktober vergangenen Jahres seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Herbertshofen mit einem Hammer. Kurze Zeit später wurde er am Tegelberg im Ostallgäu festgenommen - unter außergewöhnlichen Umständen und offenbar dank der Hilfe mehrerer Zeugen.

Wie berichtet, versteckte sich Anton H. nach Informationen unserer Redaktion zunächst in einer Hütte im Bereich des Tegelbergs, wo er allerdings nicht lange unerkannt blieb. Offenbar wurde ein Mann stutzig angesichts des seltsamen Gastes und rief die Polizei: Die Ermittler fahndeten zu der Zeit intensiv nach Anton H. und hatten sich dazu auch an die Öffentlichkeit gewandt, samt Foto und Namen des Verdächtigen. Seit dem 30. Oktober sitzt der 59-Jährige in U-Haft, vor einigen Monate klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Mordes an. Unbekannt war bislang, wie groß die Rolle mehrerer Zeugen bei der Festnahme des Verdächtigen tatsächlich war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

