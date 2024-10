Unbekannte sollen Mitarbeiter des Lokals Murdock's brutal verprügelt haben

Der Aufruf, den der Wirt des Irish Pubs Murdock‘s auf Facebook veröffentlicht hat, klingt dramatisch. Entsprechend oft wurde er bereits auf der sozialen Plattform geteilt und weiterverbreitet. „Es hätte tödlich enden können“, beginnt James Murdock die Nachricht. Es geht um einen seiner Mitarbeiter. Er soll in der Nacht zum Samstag gegen vier Uhr auf dem Heimweg in der Augsburger Innenstadt von unbekannten Männern brutal zusammengeschlagen worden sein.

Wie Gastronom James Murdock sowohl auf Facebook als auch gegenüber unserer Redaktion berichtet, soll der tätliche Übergriff gegen vier Uhr morgens in der Peter-Kötzer-Gasse, die vom Milchberg unterhalb der Ulrichsbasilika abzweigt, passiert sein. Der Mitarbeiter hatte demnach gegen 2.30 Uhr seine Arbeitsstelle verlassen, sich noch in der Maxstraße aufgehalten, um dann nach Hause zu gehen.

Augsburger Polizei hat noch keine Kenntnis von dem Fall

In der Gasse hätten drei unbekannte Männer den jungen Mann offenbar ohne jeglichen Grund plötzlich so zusammengeschlagen, dass dieser erheblich verletzt auf dem Boden gelegen und vorübergehend das Bewusstsein verloren habe. Die Schläger hätten ihr Opfer ohne Rücksicht darauf, ob er überleben würde, zurückgelassen. Laut Murdock habe sich der Mitarbeiter später, als er in der Lage gewesen sei, selbst ins Krankenhaus begeben.

„Solche brutalen Taten dürfen nicht ungestraft bleiben. Ich bin richtig sauer. Das ist mein Mitarbeiter, er ist Teil der Familie“, sagt Wirt Murdock, der mit einem Zeugenaufruf via Facebook an die Öffentlichkeit gegangen ist. „Es hätte jeden von uns treffen können.“ Bei der Polizei selbst hat man auf Nachfrage am Montagnachmittag noch keine Kenntnis von dem Fall. Bislang sei keine Anzeige erstattet worden, heißt es. (ina)