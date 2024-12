Randale in Bar: Polizei nimmt Mann fest

Weil der Polizei ein Randalierer gemeldet worden war, rückte sie am Samstag gegen 21.45 Uhr zu einer Bar in der Waterloostraße in Lechhausen aus.

Als die Streifen eintrafen, zeigte sich der 43-jährige Beschuldigte uneinsichtig und aggressiv. Laut Polizei weigerte er sich, seine Personalien anzugeben und bedrohte die Beamten. Aus diesem Grund wurde der Mann gefesselt, dabei wehrte er sich vehement und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Dabei blieb es nicht.

Vor der Bar versuchte der Mann nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte anzugreifen, zur Fesselung seiner Beine wurde er zu Boden gebracht. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, zog er sich dabei eine Schürfwunde an der Stirn zu. Die Verletzung wurde im Universitätsklinikum begutachtet, der Mann im Anschluss in den Polizeiarrest gebracht.

Der 43-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte angezeigt. (ina)