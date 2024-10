Showdown in Dachau: Raptors und Cowboys kämpfen um Bayerns Krone trotz Aufstiegsgarantie!

Die Mail des Football-Verbandes hatte Daniel Metzler schon vor rund zwei Wochen erhalten. Doch den brisanten Inhalt gab der Chef der Augsburg Raptors an sein Football-Team vor dem Endspiel am Samstag um die bayerische Meisterschaft gegen die Munich Cowboys II nicht weiter. Die Raptors und die Cowboys stehen schon vor dem Kick-off als Aufsteiger in die Regionalliga fest „Die Nürnberg Rams steigen auf, Amberg steigt ab und da Überlegungen, die Regionalliga von sieben auf sechs Vereine zu reduzieren, wieder verworfen wurden, gibt es zwei Aufsteiger“, bestätigt Metzler aber jetzt auf Nachfrage das Gerücht. „Ich wollte die Spannung in der Vorbereitung auf das Finale hochhalten. Wir wollen den Pott, wir wollen Meister werden.“

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raptorso Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Metzler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis